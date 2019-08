Come in un film: l'impresa di "Spiderman" a Hong Kong

Lo scalatore francese noto come "Spiderman" ha scalato un grattacielo di Hong Kong e ha issato uno striscione per chiedere la pace nella città dove proseguono i disordini politici. Alain Robert ha srotolato uno striscione che mostra una stretta di mano e le bandiere di Hong Kong e della Cina. Hong Kong ha vissuto per mesi proteste anti-governative che a volte hanno portato a violenti scontri con la polizia.

Il 57enne, noto per aver scalato grattacieli in tutto il mondo, ha affermato che la sua impresa voleva rappresentare un "appello urgente per la pace". "Forse quello che faccio può far abbassare la temperatura e forse suscitare un sorriso. Questa comunque è la mia speranza", ha dichiarato Robert in una dichiarazione alla stampa. Come in molte delle sue precedenti scalate, Roberts non ha usato corde o imbracature.