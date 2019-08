Usain Bolt, 10 anni fa quel record mondiale

L'uomo più veloce del mondo, Usain Bolt, festeggia i 10 anni dal record mondiale nei cento metri piani (9.58 ai Mondiali di atletica leggera a Berlino) con un video-tributo in cui lo stesso Bolt si rivede e rimane impassibile. L'ex velocista giamaicano, allora 23enne, 'volò' in pista, migliorando di 0.10 secondi il precedente record, sempre suo, ottenuto a New York nel 2008. Bolt ha postato il video celebrativo sulla propria pagina Twitter: il campione del mondo rivede la gara mentre fa colazione e poi, mentre i telecronisti di tutto il mondo impazziscono di gioia, si reca in macchina a una pista d'atletica, guardandola, commosso.