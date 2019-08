Ocean Viking, 356 migranti a bordo in mare da 10 giorni

Roma, 19 ago. (askanews) - A bordo della Ocean Viking, la nave battente bandiera norvegese di Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranée, con a bordo 356 migranti soccorsi da dieci giorni, la situazione comincia a diventare critica. Regna l'incertezza e i migranti chiedono quando potranno sbarcare.

"Per il momento lo stato d'animo resta buono, la gente coopera", assicura Jay Berger, coordinatore della missione Msf a bordo della imbarcazione.

Domenica è stata la giornata delle docce: la nave ha sei docce per gli uomini e due per le donne. Ma la necessità di risparmiare acqua richiede restrizioni nell'accesso. Sul ponte è stato allestito anche un salone di parrucchieri, grazie a diversi barbieri tra i migranti. A loro un membro dell'equipaggio ha prestato un rasoio elettrico per barba e capelli. Cure della persona importanti a livello psicologico.

"Ogni giorno cerchiamo di trovare qualcosa che li distragga", afferma Berger.