Gb, una mostra celebra Ed Sheeran: versione intima del cantante

Roma, 20 ago. (askanews) - La 'sconosciuta' città di Ipswich, nel Suffolk, nell'est dell'Inghilterra, celebra l'idolo Ed Sheeran, con una mostra - dal titolo "Made in Suffolk" con ritratti che raccontano la brillante carriera del 28enne cantante inglese.

A 14 anni, Ed Sheeran ha tenuto il suo primo concerto a un centinaio di chilometri a nord di Londra davanti a una trentina di persone. Quattordici anni dopo, è tornato nella regione con quattro concerti a Ipswich, chiudendo un tour internazionale durato due anni al quale hanno preso parte nove milioni di persone.

Barny Holmes è un cantante che si ispira proprio a Ed Sheeran all'inizio della sua carriera:

"Era un ragazzo molto umile, gentile e pallido - spero non gli dispiaccia se dico questo - ma un uomo adorabile. E non ti aspetti che avesse in realtà una tale presenza e una simile varietà di talenti. Ed è esattamente quello che ha, è per questo che ha ispirato così tante persone. È questo l'effetto Ed Sheeran".

Colin Davidson, ritrattista: "Forse è l'Ed più intimo, l'Ed che si vede quando non si rende conto che c'è qualcun altro nella sua stanza, è un Ed più riflessivo. E mi piace pensare che questo sia lo stato d'animo in cui si trova quando crea le sue canzoni".