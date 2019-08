Renzi a M5s: non so che governo voteremo, io non ne farò parte

Roma, 20 ago. (askanews) - "Una cosa la dico anche al M5S, prima di chiudere. Io non so se in nome della responsabilità noi voteremo in futuro lo stesso governo. Sono certo che ove questo avvenisse di questo governo io non farò parte, in modo orgoglioso, ma c'è una cosa che vorrei che voi poteste prendere dal discorso del presidente Conte: imparate sempre che dietro l'aggressione personale e l'insulto e l'odio che viene spesso scatenato sui social, ci sono non gli avversari politici a scontarne le conseguenze, ma gli affetti più cari, le famiglie, le persone a cui avete mancato di dignità". Lo ha detto l'ex premier Matteo Renzi, intervenendo in aula al Senato.