Salvini: Popolo italiano sovrano, idea di figli con mamma e papà

Roma, 20 ago. (askanews) - "Il mio paese e il futuro degli italiani vale più di mille poltrone, non ho paura a mollare le nostre poltrone, non hanno paura gli uomini e le donne della Lega, non hanno paura i ministri della Lega, gente libera che risponde solo e soltanto al popolo italiano, non alla Merkel o a Macron, solo e soltanto al popolo italiano, fiero, libero orgoglioso, sovrano. Con un'idea di futuro, di famiglia, di figli, che hanno una mamma e un papà, aggiungo, se proprio bisogna dirla tutta": lo ha affermato il ministro dell'Interno uscente e leader della Lega intervenendo in aula in Senato.