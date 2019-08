Salvini: porto a casa un'Italia più sicura dopo 1 anno di governo

Roma, 20 ago. (askanews) - "Da ministro dell'Interno per quanto pericoloso, autoritario a suo dire, porto a casa un'Italia più sicura, dopo questo anno di governo": così il leader della Lega, interviene in aula al Senato subito dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

La presidente del Senato Elisabetta Casellati interviene per chiedere a una senatrice di tirare giù un cartello e Salvini si intromette dicendo "ma lasciateglielo".

"Non ho fretta, ho il tempo che hanno gli uomini liberi, che non hanno paura di mollare la poltrona e di metterla in mano al popolo italiano, non c'è problema", ha aggiunto il ministro dell'Interno.