Sostenitori M5S davanti al Senato: vogliamo un Conte bis

Roma, 20 ago. (askanews) - Un gruppo di sostenitori del Movimento 5 Stelle si è radunato davanti a Palazzo Madama, in occasione della giornata della crisi di governo, per chiedere un Conte bis.

"Io mi attenderei un Conte bis perché è l'unico politico al servizio del popolo, il miglior presidente del Consiglio che abbiamo avuto fino adesso", afferma una sostenitrice.

Con quale maggioranza?

"Movimento 5 Stelle da solo, monocolore, non abbiamo bisogno di stampelle. Siamo in grado di camminare da soli. Abbiamo l'onestà che vale più di tanti numeri. A noi interessa che tutto quello che ha scritto il M5S venga fatto. Ma Renzi e Boschi fuori", aggiunge un signore.

"E' tutta melma là dentro, sono servi. Importante è far le cose fatte per bene, non ci interessa con chi", conclude un'altra manifestante.