Damiano (Pd): Renzi? Deciderà lui quello che vuole fare

Roma, 21 ago. (askanews) - "Renzi? Quello che fa lui lo sa lui. Mi pare che gli scenari siano di tutti i tipi: ha più volte annunciato, faccio o non faccio, lascio o non lascio. Deciderà lui quello che vuole fare. L'importante è che il partito abbia una direzione e che il segretario sia in grado di esercitare la linea del partito". Lo ha detto il dirigente del Pd Casare Damiano