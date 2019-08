MSF: sulla Ocean Viking il clima è sempre più teso

Roma, 21 ago. (askanews) - Dopo 12 giorni di stallo in condizioni sempre più difficili per i naufraghi a bordo della Ocean Viking, Medici Senza Frontiere (MSF) ribadisce con urgenza la richiesta di un porto sicuro per le 356 persone, di cui 103 sono bambini o minori sotto i 18 anni, in maggior parte non accompagnati, salvate nel Mediterraneo.

"Il clima a bordo è sempre più teso. Uomini, donne e bambini continuano a vivere in uno spazio ristretto" dichiara il dr. Luca Pigozzi, medico di MSF a bordo della Ocean Viking. "Perché non ci stiamo muovendo?", "Torneremo in Libia?", sono tra le principali domande che i sopravvissuti rivolgono agli operatori di MSF e SOS MEDITERRANEE, che gestiscono la nave in collaborazione. La maggioranza dei sopravvissuti racconta di aver subito detenzione arbitraria, estorsioni e violenze in Libia e mostra i segni delle torture. Ci sono anche le vittime del conflitto armato in Libia, feriti di guerra che vengono curati nella clinica a bordo.

"Nel mezzo del Mediterraneo, con i giorni che passano quasi tutti uguali, le persone stanno perdendo la cognizione del tempo, faticano perfino ad identificare gli orari per mangiare o per pregare" continua il dr. Pigozzi di MSF. "È difficile per loro capire ciò che sta accadendo, proviamo a spiegarlo con l aiuto del nostro mediatore interculturale". La sera è uno dei momenti più delicati: "Riuscire a trovare un posto sul ponte dove tutti possano dormire non è facile."

"Sono più di 10 giorni che 356 persone sono bloccate in mare. Questo è vergognoso oltre che disumano" conclude Pigozzi di MSF. "Chiediamo al più presto un porto sicuro perché queste persone possano toccare terra e finalmente trovare una condizione di sicurezza e umanità."

Dal 9 al 12 agosto la Ocean Viking, gestita in collaborazione da MSF e SOS MEDITERRANEE, ha soccorso 356 uomini, donne e bambini.