Di Maio:al lavoro per maggioranza solida che converga su 10 punti

Roma, 22 ago. (askanews) - "In queste ore abbiamo avviato tutte le interlocuzioni necessarie per una maggioranza solida al servizio dei cittadini che voglia convergere sui 10 punti elencati". Lo ha detto il capo politico del M5s Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni con Sergio Mattarella al Quirinale.

"Il coraggio non è di chi scappa ma di chi prova a cambiare le cose, senza mollare mai. Al M5s questo coraggio non è mai mancato, a costo anche di perdere consensi. Non lasciamo la nave affondare, non lasciamo che a pagare questa crisi siano gli italiani", ha concluso Di Maio. "Perché l'Italia siamo tutti, a prescindere dagli interessi di parte".