Amazzonia, proteste fuori dall'ambasciata brasiliana a Londra

Londra, 23 ago. (askanews) -

afp 11.38

Circa 200 persone si sono radunate davanti all'Ambasciata brasiliana a Londra per chiedere di salvare l'Amazzonia devastata dagli incendi. È una delle numerosissime manifestazioni in programma nel mondo per sostenere il polmone "in fiamme" del nostro pianeta.

Tra le scritte sui cartelli: "Fermate la distruzione subito", o "Salvate il nostro pianeta", o "Trattieni il respiro", "Il pianeta merita di più", "Il nostro polmone va a fuoco"; esposto anche il logo del movimento ecologista Extinction Rebellion, che ha promosso il raduno sotto lo slogan "I nostri polmoni vanno a fuoco".