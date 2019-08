Consultazioni, PD: mettere fine alla stagione di odio e paura

Roma, 28 ago. (askanews) - "Intendiamo mettere fine alla stagione dell'odio, del rancore e della paura. C'è un'Italia che studia, lavora e produce. Un'Italia che si mette alla prova giorno dopo giorno e raggiunge risultati eccezionali; è l'Italia bella a cui vogliamo dare voce ed è l'Italia bella che sconfigge la paura con la speranza, il rancore con la comprensione e sa opporre all'odio la concordia e la condivisione". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti al termine del colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al Quirinale.

"Amiamo l'italia - ha concluso - e crediamo che valga la pena tentare questa esperienza. In tempi complicati come quelli in cui viviamo, sottrarsi alla responsabilità del coraggio di tentare è l'unica cosa che non possiamo e non vogliamo, come democratici, permetterci".