Consultazioni,Salvini: disegno da lontano per svendita Italia

Roma, 28 ago. (askanews) - "Abbiamo l'impressione che ci sia un disegno che parte da lontano, che non parte dall'Italia, che ha un'idea di svendita di questo Paese a poteri che non sono in Italia". Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni al Quirinale della Lega con il presidente della Milano, 28 ago. (askanews) - Repubblica del Parlamento.