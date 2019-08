Roma, principio di incendio su un autobus sulla Colombo

Roma, 28 ago. (askanews) - Brevi momenti di panico a Roma per un nuovo rischio incendio su un autobus Atac; si tratta di una vettura della linea 714 che si è fermata su via Cristoforo Colombo alla fermata Vedano, dietro il parco Falcone e Borsellino, per un principio di incendio al motore.

Le fiamme sono state subito spente, i passeggeri del bus sono stati fatti scendere e trasferiti su un'altra vettura.