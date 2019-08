M5S, D'Uva: taglio dei parlamentari grazie al governo che nascerà

Roma, 29 ago. (askanews) - "A proposito di poltrone, se questo governo sta nascendo è anche per continuare un percorso che qualcuno ha interrotto assurdamente sotto l'ombrellone o in discoteca, e stava interrompendo anche il taglio dei parlamentari. Ce ne frega così poco delle poltrone che noi andiamo a tagliarle, e questo sarà possibile grazie a questo governo che nascerà, e ovviamente siamo consapevoli che gli italiani hanno bisogno anche di altre risposte. Ci aspetta una manovra importante e il governo nasce anche per bloccare l'Iva e per tagliare il cuneo fiscale, tutte cose importanti".