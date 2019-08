Star Wars, la maschera di Darth Vader all'asta a Hollywood

Milano, 29 ago. (askanews) - La maschera originale di Darth Vader usata sul set di "L'impero colpisce ancora" sarà messa all'asta ad Hollywood in un evento che prevede la vendita di un centinaio di reliquie cinematografiche.

Ma il pezzo forte è il casco indossato dall'attore David Prowse nel secondo film della trilogia classica della saga di fantascienza ideata da George Lucas. Ne esistono pochissimi esemplari.

Il catalogo stima questo pezzo fra i 250mila e 450mila dollari, ma non si sa mai fin dove si può arrivare, potrebbe superare di molto questa cifra, spiega Zach Pogemiller curatore dell'asta secondo cui si potrebbe arrivare anche a 1 o 2 milioni di dollari. "Star Wars è sempre molto popolare, anzi non lo è mai stata come adesso" continua riferendosi ai nuovi film della saga annunciati da Disney fra prequel e spinoff.

Fra gli altri oggetti in vendita i vestiti indossati da Leonardo Di Caprio e Kate Winslet in "Titanic", prezzo stimato 150mila dollari ciascuno, e gli occhiali portati da Daniel Radcliffe in "Harry Potter".