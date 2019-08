Il mondo del calcio si stringe attorno a Luis Enrique per Xana

Roma, 30 ago. (askanews) - Il mondo del calcio piange per l'ex allenatore della Roma e del Barcellona, Luis Enrique che ha perso la figlia di soli 9 anni Xana, dopo cinque mesi di lotta contro un tumore osseo.

La Roma, club allenato dal tecnico spagnolo nella stagione 2011-2012, gli ha espresso la propria vicinanza su Twitter: "L'As Roma si stringe attorno a Luis Enrique in questo momento di dolore. Coraggio Mister", il messaggio.

Tanti i calciatori che hanno risposto con parole d'affetto alla notizia della morte di Xana, condivisa dallo stesso Enrique. Dal capitano della Nazionale spagnola e del Real Madrid, Sergio Ramos, a tanti altri connazionali come Thiago Alcantara e Pepe Reina. Il cordoglio è arrivato da numerosi club, anche italiani, come Milan e Inter, e altri sportivi celebri come il campione di tennis Rafa Nadal che ha scritto: "Sono molto triste e non riesco nemmeno ad immaginare il dolore della famiglia. Un grande abbraccio a Luis Enrique e a tutti suoi cari da lontano. Tanta forza e incoraggiamento in questi momenti difficili".

Una notizia improvvisa che ha sconvolto tutti. "La vita ci presenta sempre realtà più grandi di noi, realtà che sono inaccettabili. Da genitori ci sembra di poter capire, ma non è così", ha twittato Claudio Marchisio.