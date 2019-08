Trump conferma i nuovi dazi contro la Cina dal primo settembre

Roma, 31 ago. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, tira dritto e conferma l'entrata in vigore dal primo settembre dei nuovi dazi Usa sulle importazioni cinesi. "Le nuove tariffe sono valide" ha detto lo stesso tycoon rispondendo a una domanda dei giornalisti prima di partire per Camp David.

Si tratta di dazi al 15% su oltre 110 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina che entrano in vigore nonostante i segnali di distensione lanciati da entrambe le parti negli ultimi giorni. Inoltre, il presidente americano ha affermato che lo stallo con le autorità cinesi ha secondo lui allentato le tensioni tra Cina e Hong Kong:

"Penso che se non fosse per i negoziati commerciali, Hong Kong si troverebbe in guai ancora più seri", chiedendo poi a Pechino di agire con umanità nei confronti dei manifestanti.