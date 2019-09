Praga, l'Escape game alcolico: risolvi gli enigmi e bevi la birra

Praga, 5 set. (askanews) - Nessuna cripta o stanza buia da cui fuggire: a Praga l'escape game si gioca all'aria aperta e guida i giocatori per i locali della città in un tour dedicato alla birra.

La città ceca ha reinventato il concetto delle escape room, di solito luoghi chiusi da cui i giocatori devono uscire risolvendo degli enigmi, un fenomeno che ha preso piede anche in Italia negli ultimi anni.

"Il principio del gioco è connettere realtà virtuale e realtà grazie ad una applicazione mobile sul proprio smartphone", ha spiegato uno degli organizzatori.

I partecipanti, cellulare in mano, devono prima individuare e poi trovare la birreria, muovendosi in giro per la città. Ogni tappa diventa un momento di svago in cui si assaggia la birra, vera istituzione locale in un Paese in cui si registra uno dei più alti consumi per abitante: 140 litri a testa in media in un anno (nel 2018).