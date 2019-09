New York, il set di Friends prende vita per i 25 anni della serie

Milano, 6 set. (askanews) - Sono passati 25 anni dal settembre in cui andò in onda la prima puntata di "Friends", destinata a diventare una delle serie più longeve e amate nel mondo.

Per celebrare l'anniversario a New York, città in cui vivono i 6 protagonisti, è stato aperto uno spazio temporaneo in cui sono stati ricostruiti gli ambienti della serie: per un mese si potrà passeggiare nelle camere di Monica e Rachel o nell'appartamento di Joy e Chandler, sedersi sul divano del mitico Central Perk, divertendosi a riscoprire tutta una serie di oggetti familiari per i fan, compresa la chitarra di Phoebe.

All'inaugurazione sono state invitate anche due vecchie conoscenze della serie: Maggie Wheeler, che interpretava Janice e James Michael Tyler.

"È più simile ad un museo - dice l'attore che interpretava Gunther - la quantità di dettagli, di oggetti di scena, è sorprendente. Ed è stato anche un po' triste rivedere tutte queste cose, mi mancano".