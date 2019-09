Venezia 76, il fascino di Johnny Depp conquista il red carpet

Venezia, 7 set. (askanews) - Alla decima giornata della 76ma Mostra del Cinema di Venezia l'attenzione è stata tutta per Johnny Depp, protagonista di "Waiting for the Barbarians" dell'italiano Ciro Guerra, fuori concorso.

"Il mio personaggio - ha detto - non è solo un cattivo, ma un bambino spezzato".

Il fascino "pirata" di Depp ha letteralmente stregato il reda carpet, dove è statio accolto da un bagno di folla di fotografi e fan armati di smartphone per immortalare il proprio idolo.