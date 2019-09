Boccia: spero che il Pd e il M5s diventino alleati sempre di più

Roma, 9 set. (askanews) - "Il discorso di Conte è stato eccellente ed è quello di cui c'era bisogno. Io sono tornato a respirare e anche il Parlamento è diventato un po' più lineare: la parte sinistra è unita e c'è una contrapposizione tra chi vuole una alleanza sociale dentro la cornice europea e i nazionalisti sovranisti che non si rassegnano all'idea che l'Italia debba essere forte in Europa. Si va verso un bipolarismo abbastanza evidente ".

Così il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia commentando il discorso del premier Conte. "Spero e auspico che il Pd e il M5s diventino alleati sempre di più" ha concluso Boccia, dicendo di non temere per il voto di fiduca al Senato.