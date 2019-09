Customer Experience, il 17 ottobre a Milano torna l'evento Cx2020

Milano, 9 set. (askanews) - Il 17 ottobre al Palazzo delle Stelline di Milano si terrà la terza edizione di Cx2020. Letizia Olivari, direttrice di Cmi, Customer Managemet Insights: "È un evento dedicato alla Customer Experience - ha detto -, ovvero a quelle che sono le modalità di relazione con il cliente. Lo facciamo da tre anni perché negli ultimi anni la tecnolgia è andata molto avanti, ci troviamo di fronte a soluzioni che possono essere utilizzate da tutte le aziende, di ogni dimensione, e ci troviamo davanti anche alla grande sfida dell'intelligenza artificiale, che in questo ambito ha un impatto molto forte. C'è poi un altro tema: mentre prima ci si focalizzava solamente sulla relazione digitale, sull'acquisto digitale, online, un esempio è anche Amazon che comincia a aprire negozi fisici, si parla sempre di più di integrazione tra esperienza fisica e esperienza digitale. Addirittura si è inventata anche una parola, 'phygital', e proprio in questo senso le aziende trovano una nuova sfida: da una parte chi aveva investito esclusivamente nel digitale deve ricordarsi che c'è anche questa parte di relazione umana, dall'altra tutti i retailer, con i negozi fisici, si trovano a poter utilizzare le potenzialità del digilale però negli store togliendosi da quella competizione che si registra adesso con l'online, quella delle persone che magari visitano il negozio per verificare il prodotto e poi lo comprano su altri canali".