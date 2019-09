Manifestazione FdI, Quagliariello: primo atto d'opposizione seria

Roma, 9 set. (askanews) - "Trasformismi ne avevamo visti ma lo stesso presidente alla guida di due diverse maggioranze no, il centrodestra deve essere unito in questo momento" ha detto il senatore Gaetano Quagliariello, leader di Idea prendendo parte alla manifestazione indetta da Fratelli d'Italia a Roma contro il governo. "So che al Senato non succederà niente domani ma questo è il primo atto d'opposizione seria senza se e senza ma".