Migranti,Conte: no approccio emergenziale, rivedremo dl sicurezza

Milano, 9 set. (askanews) - Il nuovo governo perseguirà una politica su più livelli basata un approccio non più emergenziale ma strutturale che affronti la questione nel suo complesso "attraverso una organica normativa che sia capace di affrontare ben più efficacemente i temi dell'integrazione per chi ha diritto a rimanere, e i rimpatri per chi non ha titolo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte illustrando alla Camera, prima della fiducia, il programma del nuovo governo Pd-M5S.

"Ho rappresentato con convinzione questa nostra visione ai principali leader europei e continuerò a farlo nel Governo che sta nascendo, nei rapporti con i Paesi partner e i nuovi Vertici europei, da subito con iniziative concrete che devono farci uscire, tra l'altro, da gestioni emergenziali. Su questo le nostre strutture sono già al lavoro. Ma anche con azioni lucide e coerenti con il nostro approccio, come ad esempio l'istituzione di corridoi umanitari europei", ha continuato.

"Rivedremo la disciplina in materia di sicurezza alla luce delle osservazioni critiche formulate dal Presidente della Repubblica, il che significa recuperare, nella sostanza, la formulazione originaria del più recente decreto legge, prima che intervenissero le integrazioni che, in sede di conversione, ne hanno compromesso l'equilibrio complessivo", ha aggiunto.