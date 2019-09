Roma, Toti: in piazza contro un altro governo di No non voluto

Roma, 9 set. (askanews) - "La mia presenza qui oggi è normale, c'è un governo costruito dentro il palazzo che evidentemente non è quello che gli italiani avrebbero voluto visto che il voto è andato in tutt'altra maniera, mi sembra normale essere qui a dire che non solo questo governo non è quello che gli italiani avrebbero voluto ma temo non sia utile a questo Paese visto come è iniziato: no alla Gronda di Genova, no all'autonomia, un governo dei No che sostituisce un governo dei No precedente".

Così il presidente della Liguria Giovanni Toti, partecipando alla manifestazione indetta da Fratelli d'Italia davanti a Montecitorio.

E alla domanda su una divisione nel centrodestra, visto che Forza Italia non è in piazza, Toti ha risposto: "Ce ne faremo una ragione, la piazza è pubblica, chi non vuole sta a casa sua".