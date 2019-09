È il giorno della fiducia al Senato. Il premier accolto dai fischi

È il giorno della fiducia del Senato al nuovo governo. Il premier Giuseppe Conte, arrivato a Palazzo Madama, non terrà il discorso introduttivo. Come annunciato dalla presidente Elisabetta Casellati: "Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha consegnato il testo delle sue dichiarazioni programmatiche già rese alla Camera dei Deputati. Dichiaro aperta la discussione generale". Il dibattito - che andrà avanti per 5 ore - è cominciato fra proteste e interruzioni. Il premier incaricato è stato accolto da urla e dal coro "traditore, traditore" da parte di alcuni senatori leghisti. Il leader della Lega, Matteo Salvini, entrato nell'aula e salutato dai senatori leghisti con un applauso, interverrà in Aula intorno alle 14.30. Matteo Renzi, invece, non dovrebbe parlare. Il voto di fiducia inizierà alle 17.