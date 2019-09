Formula2, i funerali a Chartres di Antoine Hubert

Chartres, 7 set. (askanews) - Una grande bandiera francese con il volto di Antoine Hubert, davanti alla cattedrale del Chartres, per l'ultimo saluto al pilota di Formula 2 morto nell'incidente sul circuito di Spa in Belgio sabato 31 agosto.

Anthoine Hubert, 22 anni, si è scontrato con le monoposto del francese Giuliano Alesi e dello statunitense Juan Manuel Correa al secondo dei 25 giri previsti.

Nelle ore delle esequie per Hubert si sono aggravate le condizioni del pilota americano coinvolto nell'incidente. Correa è attualmente ricoverato in un centro medico specializzato di Londra e si trova in una situazione di coma indotto.