Michael Schumacher trasportato a Parigi per cure "top secret"

Roma, 10 set. (askanews) - Michael Schumacher è stato trasportato a Parigi, all'ospedale europeo Georges Pompidou, nell'unità cardiologica, per una cura al momento "top secret". Il pilota tedesco, secondo quanto rivelato dal quotidiano francese Le Parisien, è arrivato con un camion ambulanza, era accompagnato da un corteo di una dozzina di persone, fra medici e assistenti.

Alla base del trattamento dovrebbe esserci la trasfusione di cellule staminali nell'organismo per ottenere un'azione "anti-infiammatoria sistemica".

Di Schumacher, il più vincente pilota di Formula 1 di sempre, si hanno pochissime notizie dal dicembre 2013, quando rimase coinvolto in un grave incidente di sci battendo la testa e fu tenuto per alcuni mesi in coma farmacologico.