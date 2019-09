Studenti giapponesi ballano l'haka per accogliere gli All Blacks

Kashiwa (Giappone), 10 set. (askanews) - Un gruppo di studenti giapponesi con indosso l'uniforme degli All Blacks ha eseguito un'haka, la danza tipica del popolo maori, per accogliere la celebre squadra neo-zelandese in vista della Coppa del Mondo di Rugby 2019, in programma dal 20 settembre al 2 novembre nel paese nipponico.

Il mediano della Nuova Zelanda, Brad Weber, ritiene che il gioco veloce degli All Blacks si adatterà perfettamente con il clima caldo e umido del Giappone, mentre la nazionale neozelandese cercherà di strappare una terza coppa mondiale consecutiva.