A Ferrara la 15esima edizione del Balloons Festival

Ferrara, 11 set. (askanews) - A Ferrara, fino a domenica 15 settembre 2019 è in corso la 15esima edizione del Ferrara Balloons Festival, la più importante manifestazione italiana dedicata alle mongolfiere.

Palloni aerostatici di ogni forma e colore, in volo per celebrare questo affascinante e alternativo modo di volare, nato in Francia nel 1783 dall'inventiva dei fratelli Montgolfier, grazie al quale un involucro riempito d'aria calda riesce a librarsi in cielo. Coprotagonista d'eccezione dell'iniziativa lo sport, inteso soprattutto nella sua funzione educativa e di integrazione sociale, con prove di pallavolo, minivolley, Basket e, soprattutto, baskin; una sorta di basket con squadre miste formate da atleti disabili e non, con la partecipazione del Team Baskin Fadigati di Cremona, la prima squadra italiana di questa disciplina.

Tra gli altri eventi in programma, molto attesa la partecipazione dell'Aeronautica Militare con il passaggio delle Frecce tricolori che ha inaugurato la manifestazione e lo stand interattivo con i cockpit di F-104 e Tornado e un simulatore ludico.

Iniziative speciali anche per i bambini, con gonfiabili, tappeti elastici, ponte tibetano, rulli acquatici e il Circo Rossi con mangiafuoco, cowboy, show di bolle e contorsionisti.

Ma su tutto, la vera protagonista è Ferrara con i sui panorami mozzafiato, ammirabili anche dall'alto dalle ceste dei variopinti aerostati che hanno invaso il cielo della città emiliana.