Conte: massima disponibilità a trovare un accordo sui migranti

Roma, 11 set. (askanews) - "C'è grande disponibilità a trovare un accordo, anche se temporaneo, poi lo perfezioneremo ma dobbiamo uscire dai casi emergenziali affidati alla sola Italia. Qui abbiamo la massima disponibilità ma sicuramente l'Italia vuole che anche in questo meccanismo temporaneo ci sia sostanziale condivisione e ripartizione. In prospettiva quando lo perfezioneremo avremo probabilmente dei paesi che saranno riluttanti. Ma chi non parteciperà ne risentirà molto sul piano finanziario".

Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Bruxelles, parlando delle politiche sui migranti, dopo aver incontrato la presidente eletta della prossima Commissione europea, Ursula von der Leyen.

"Se stiamo in Europa tutti devono partecipare al meccanismo di redistribuzione, quindi un meccanismo di solidarietà non può essere disatteso se non a grave prezzo per quel che mi riguarda", ha aggiunto.

E sui rimpatri, Conte ha dichiarato: "Dobbiamo fare molto di più. In Italia non possiamo dirci soddisfatti ma abbiamo totale condivisione anche su questo. D'ora in poi il meccanismo dovrà essere gestito a livello europeo integrando gli accordi che devono essere a livello europeo".