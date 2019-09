Autonomia, Fontana: ministro per il Sud dice cose irraccontabili

Milano, 12. set. (askanews) - "Ho letto talmente tante sciocchezze e le continuo a leggere purtroppo, c'è un ministro del Sud che sta scrivendo delle cose irraccontabili. Evidentemente loro hanno questo piccolo problema, che devono cercare di giustificare il sì all'autonomia, perché la chiede Bonacini, allora hanno creato questo mito di un'autonomia buona e una'autonomia cattiva... Il mondo è fatto da tanti ingenui, ma non è che tutti quanti necessartiamente devono esserlo. Io dico che prima di parlare si leggano i documenti che abbiamo fatto agli stessi tavoli, li abbiamo fatti con gli stessi interorpreti. Quindi credo che soltanto chi non ha letto niente o chi è in palese malafede può fare queste affermazioni". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, riferendosi al ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, a margine della presentazione dei nuovi progetti della Triennale a Milano.