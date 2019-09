Imma Tataranni dal libro alla tv: il Procuratore scomodo su Rai1

Roma, 12 set. (askanews) - Da domenica 22 settembre arriva per la prima volta su Rai1 il personaggio di Imma Tataranni, protagonista dei romanzi della scrittrice Mariolina Venezia. Nella fiction "Imma Tataranni" sarà Vanessa Scalera a interpretare il Sostituto Procuratore.

Il regista Vincenzo Amato racconta questa donna scomoda come lo è a volte la verità e ostinata come una pianta che cresce tra i sassi. Lei va in giro con abiti maculati e colorati, attraversa i corridoi della Procura di Matera con passo deciso, va dritta al sodo e non fa sconti a nessuno. Ed è così nei casi giudiziari come in famiglia, col marito, la figlia, la suocera. Attorno a lei i ruotano tanti curiosi personaggi: il Procuratore capo, il bell'appuntato Calogiuri, il polemico anatomopatologo, i marescialli di zona.

È ovviamente incorruttibile, implacabile, dissacrante, ma non le mancano l'ironia, la compassione, la tenerezza. Vive in un luogo arcaico come Matera, rivolto però al futuro, una terra ricca di storie e cultura che Venezia ha raccontato con ironia e amore, in un giallo divertente e molto attuale.