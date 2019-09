Imprese, Cisco: digitale annulla distanze e aumenta produttività

Vimercate, 12 set. (askanews) - Accelerare la digitalizzazione delle imprese, dare alle società gli strumenti per accorciare le distanze ed essere più efficienti. Cisco mostrerà l'8 ottobre a Milano le innovazioni al servizio del lavoro, in un evento organizzato da Var Group, partner della multinazionale americana nel dialogo con le aziende.

Michele Dalmazzoni, responsabile per Cisco Italia dell'archittettura Collaboration e di Impresa 4.0. "Oggi il digitale consente davvero di annullare le distanze e di dare un grandissimo contributo in termini di produttività.

Noi ci occupiamo di Impresa 4.0 da diversi anni in Italia, il focus che abbiamo sempre avuto è realizzare dei percorsi reali fatti insieme alle aziende italiane, medie e grandi, per dimostrare che esiste una strada italiana al 4.0 e alla digitalizzazione".

Tre i punti dai quali partire. "In un'impresa ci vogliono dei sistemi di gestione dei dati che ci consentano l'ownership del dato e sfruttare i servizi avanzati che oggi sono in cloud. Una volta che io gestisco il dato l'altro aspetto è ovviamente la sicurezza del dato: cybersecurity, con un aspetto che non deve essere perimetrale, ma profondo. Vuol dire poter controllare gli attacchi, monitorando tutte le fasi prima, durante e dopo l'attacco. Pongo l'accento sul tema della persona: nonostante si parli di Internet of Things sappiamo bene come la persona sia al centro. La persona ha la conoscenza e la deve condividere per lavorare con colleghi e partner esterni".

Nel corso dell'evento di Var Group dell'8 ottobre porte aperte non solo per le presentazioni. "Sarà possibile toccare con mano le nostre soluzioni di data center, enterprise networking, collaboration e cybersecurity".

Per imparare a proteggere il mondo virtuale come i documenti cartacei e gli spazi fisici.