Migliaia in piazza per festa Catalogna, ma indipendentisti divisi

Barcellona, 11 set. (askanews) - Una festa colorata e pacifica ma meno partecipata del solito. Circa 600.000 persone sono scese in piazza a Barcellona per la grande manifestazione annuale degli indipendentisti catalani. Si tratta della più bassa partecipazione dalla prima grande mobilitazione indipendentista del 2012 per il giorno della "Diada", la festa della Catalogna che commemora la caduta di Barcellona nel 1714 per mano delle truppe borboniche di Filippo V di Spagna. Solo l'anno scorso un milione di militanti aveva marciato per la capitale catalana in occasione della "Diada".

Questo netto calo della partecipazione è un brutto colpo per gli indipendentisti, che volevano manifestare la loro forza di mobilitazione prima della sentenza attesa in ottobre contro i dodici dirigenti indipendentisti processati per il loro ruolo nel tentativo di secessione del 2017. "Il morale è un po' più basso rispetto agli anni scorsi quando le strade erano piene, oggi non è stato così. Credo sia colpa della repressione dello stato spagnolo contro tutti i catalani" dice un manifestante.

Il movimento indipendentista si è presentato diviso, se non addirittura lacerato al suo interno e la piazza non ha perdonato.