Europarlamento vota risoluzione su Brexit favorevole a proroga

Strasburgo, 18 set. (askanews) - Sì dell'Europarlamento a una risoluzione su Brexit favorevole a una proroga. La plenaria del Parlamento europeo ha approvato con 544 voti favorevoli, 126 contrari e 38 astensioni la risoluzione sostenuta da cinque gruppi politici che apre alla possibilità di una nuova proroga della data di uscita di Londra dall'Unione, ma a certe condizioni.

Strasburgo sottolinea che sta al governo britannico presentare "proposte scritte" sulle eventuali "disposizioni alternative" al 'backstop' irlandese che il nuovo premier Boris Johnson vorrebbe rimuovere dall'Accordo di recesso.

Anche se il rischio di una Brexit senza accordo resta "molto realistico" ha affermato il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, che ha incontrato due giorni fa il primo ministro britannico Boris Johnson.

Il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier, ha ammonito a non sottovalutare le conseguenze di una eventuale uscita del Regno Unito dall'Unione senza accordo: "I cittadini britannici, come quelli europei, hanno diritto alla verità sulle conseguenze, che sono molto più gravi", ha detto. "Dopo la Brexit dovrete rendere conto ai cittadini", ha aggiunto Barnier, che ha ancora una volta dato la disponibilità H24 ad ascoltare qualsiasi proposta britannica.