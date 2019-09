In arrivo "Maledetti Amici Miei" con le sigle di Paolo Conte

Milano, 19 set. (askanews) - Le immagini inedite del backstage delle sigle iniziali di Maledetti Amici Miei - l'atteso programma prodotto da Rai2 in collaborazione con Ballandi che andrà in onda dal 3 ottobre in prima serata su Rai2 - vedono al pianoforte un ospite d eccezione: il Maestro Paolo Conte, che ha reinterpretato alcuni tra i suoi più grandi successi realizzando così sette sigle diverse, una per puntata. Nel video alcuni momenti dell'incontro tra Conte e i protagonisti del programma tv: Giovanni Veronesi, Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini (cui si aggiungeranno anche Margherita Buy e Max Tortora) conclusosi con la confessione della gaffe di Haber, reo di aver sbagliato il nome di battesimo del Maestro Il backstage integrale ed altri contenuti su www.raiplay.it.