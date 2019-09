Arriva Team Jay con la simpatica zebra che adora il calcio

Milano, 23 set. (askanews) - Arriva su NickJr una nuova avventura per i piccoli amanti del pallone. TeamJay è la serie animata prodotta da Juventus con protagonista Jay, una zebra divertente che adora il calcio e condivide questa grande passione con i suoi piccoli amici: Matteo e Cami. Aurora Galli, giocatrice della Nazionale e della Juve è già fan di Jay.

"Jay è sempre presente nelle nostre partite e ci da sempre il cinque, ci incita sia in campo che fuori con il pubblico e dice sempre di fare tanto tifo e per questo è importantissimo per noi. Di sicuro avvicinerà tantissimi bambini e bambine perchè insegna grandissimi valori, tra cui l'amicizia, l'essere uniti sia in campo che fuori e sono valori che bisogna insegnare ai propri figli perchè sono necessari"

Il nuovo cartone animato rivolto ai più piccoli arriva a pochi mesi dal modiale in cui le azzurre si sono fatte conoscere.

"Lo speravo tanto perchè abbiamo lavorato tanto per arrivarci e i risultati si sono visti, dopo il mondiale c'è stato un cambiamento generale e siamo molto contente del cambiamento che c'è stato".