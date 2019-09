Diabetologi, primi a ottenere certificazione su loro competenze

Roma (askanews) - Una certificazione per ciò che sanno fare e per ciò che fanno. Sono i diabetologi, primi in Italia tra i professionisti della salute, ad aver ottenuto attraverso l'Associazione Medici Diabetologi (AMD), in collaborazione con The System Academy, che alcune conoscenze teoriche, abilità pratiche e competenze specifiche della propria professione siano certificate da un ente accreditato e indipendente. L'obiettivo di questo progetto è quello di garantire ai pazienti diabetici un'assistenza ancora più appropriata e di qualità e, al contempo, contribuire all'efficientamento e alla sostenibilità del sistema sanitario.

Domenico Mannino, Presidente AMD: "I diabetologi sono i primi ad offrire al Sistema Sanitario Nazionale un sistema di certificazione delle competenze e offrire ai pazienti delle professionalità certificati in maniera tale da garantire la sicurezza delle prestazioni che offriremo a loro".

Così i diabetologi italiani potranno ottenere un attestato di garanzia delle proprie competenze in cinque profili professionali differenti: medico diabetologo esperto nella gestione della tecnologia avanzata nella cura delle persone con diabete; esperto in gestione delle complicanze cardiovascolari in pazienti con diabete di tipo 2"; esperto in gravidanza e diabete; esperto educatore in diabetologia; esperto e competente in piede diabetico.

Ancora il dottor Mannino: "In maniera innovativa abbiamo definito un portafoglio di competenze che dovrebbe essere una certificazione della vita culturale e professionale e quindi curriculare del diabetologo".

Mannino ci tiene a precisare che non si tratta di una specializzazione medica. "No, assolutamente non è una specializzazione, serve semplicemente ad indicare qual è il percorso quantomeno culturale ma sicuramente professionale che ogni singolo professionista dovrebbe seguire per essere caratterizzato come eccellenza in quel settore".

Al percorso di certificazione delle conoscenze, abilità e competenze di alcuni profili professionali in area diabetologica ha collaborato anche The System Academy, un'associazione scientifica che ha come scopo quello di preparare i candidati che intendono ottenere una certificazione professionale individuale, secondo la norma Uni/Iso. Il presidente Augusto Zaninelli che parla di un momento storico per la sanità italiana. "E' un'importanza determinante ma soprattutto nel campo della sanità italiana è un momento storico, in quanto oggi per la prima volta si presenta questa tipologia di qualificazione professionale che si affianca ai normali percorsi universitari e di specializzazione che i medici fanno e in questo caso testimoniano una qualificazione e un'esperienza, una capacità e una competenza particolare in alcuni aspetti determinanti per la salute dei nostri pazienti".