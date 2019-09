Migranti, Conte: lavoriamo a più efficace meccanismo di rimpatri

Roma, 24 set. (askanews) - "La nostra politica sull'immigrazione sarà sempre molto rigorosa perché l'Italia deve decidere chi arriva e chi non arriva nei suoi territori, deve ovviamente rispettare le convenzioni internazionali, ma è chiaro che uno stato sovrano deve contrastare traffici illeciti e immigtrazione clandestina. Su questo rassicuro tutti, quello poi su cui lavoreremo intensamente e confidiamo di tornare presto con risultati concreti, è un più efficace meccanismo di rimpatri. Chi non ha diritto, deve essere riportato subito nella sua terra d'origine, non possiamo trattenerlo in Italia o Ue, stiamo lavorando anche a questo".

Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando delle politiche sui migranti, in concomitanza con il vertice a Malta, prima di prendere parte al Climate Action Summit alle Nazioni Unite.

"Il meccanismo dei rimpatri diventa europeo - ha aggiunto Conte - perché questo ci dà la possibilità di raggiungere molti più paesi rispetto ai meccanismi bilaterali".