Baby Archie allo scoperto: in Africa con Harry e Meghan

Svelato il volto di Archie, il figlio di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. I Duchi di Sussex sono in visita diplomatica in Sudafrica dal 23 settembre al 2 ottobre e toccheranno anche l’Angola, il Malawi e il Botswana, ma al terzo giorno del loro tour hanno sorpreso tutti con la prima uscita ufficiale del piccolo Archie, pelle bianco latte, occhi a mandorla e un sorriso ampio e luminoso identico a quello della mamma, decisamente a suo agio in questo viaggio. Harry e Meghan con il primogenito, che sembra essere un po’ capriccioso, hanno incontrato l’Arcivescovo Desmond Tuti e la figlia Thandeka.