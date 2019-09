Rai, "No non è la Bbc": serata-omaggio di Arbore a Boncompagni

Roma, 25 set. (askanews) - Il Maestro Renzo Arbore dedica al suo amico Gianni Boncompagni un programma divertente e inaspettato, ripercorrendo la carriera artistica dell'ideatore di "Non è la Rai". "NO non è la Bbc", una long size version di oltre tre ore in onda su Rai2 giovedì 26 settembre dalle 21.05.

Al termine della conferenza stampa di presentazione del programma a Roma, Arbore spiega: "Questa idea è nata perché era un jingle di una trasmissione che facevamo con Gianni Boncompagni, Alto gradimento e dovendo ricordare allegramente Gianni come avrebbe voluto essere ricordato lui, abbiamo scelto un jingle molto allegro: tutta la trasmissione sarà allegra, anche se vedrete le testimonianze di Raffaella, di Ambra e di tante altre e di tutte le malefatte che Gianni ha fatto da solo e anche con me. Questa è No, non è la Bbc".

Renzo e Gianni, che si conobbero in Rai, partirono subito con l'inaspettato e grande successo di Bandiera Gialla che trasformò la radiofonia aprendola al mondo dei giovani. Lo show sulla Rai, voluto anche dal direttore di Rai2 Carlo Freccero, non sarà solamente aneddoti e racconti.

"Spettacolo, è un programma di prima serata, non di seconda, è uno spettacolo finalmente affettuoso, al contrario di tutti i programmi televisivi che sono tutti terribilmente litigiosi".

Il programma è stato girato nella sede di Via Asiago, teatro delle prime e importanti "malefatte" di Arbore e Boncompagni.

Durante la serata speciale su Rai2 non mancheranno tra gli ospiti le persone più vicine a Boncompagni, come Raffaella Carrà, Ambra Angiolini, Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Lucia Ocone e Giancarlo Magalli.

Autori del programma: Renzo Arbore, Barbara Boncompagni, Ugo Porcelli, Giorgio verdelli, Luca Nannini. Regia di Luca Nannini.