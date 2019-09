Fuori il videoclip di Brunori Sas "Al di là dell'amore"

Roma, 27 set. (askanews) - È online il videoclip di "Al di là dell'amore", il nuovo singolo di Brunori SAS (Island Records), in radio dallo scorso 20 settembre. Il nuovo singolo è stato prodotto da Taketo Gohara e Dario Brunori e anticipa il nuovo album del cantautore e il Brunori SAS Tour 2020, prodotto da Vivo Concerti e in partenza da marzo nei palazzetti di tutta Italia.

Il videoclip, per la regia di Giacomo Triglia e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production, vuole rappresentare visivamente un brano importante che si interroga sull eterna controversia fra ciò che si pensa sia Bene e ciò che è invece considerato Male. Protagonisti sono Dario e un bimbo occhialuto, forse uno stesso Dario bambino, in un paesaggio a tratti normale a tratti surreale, fatto di figure inquietanti ma anche di bimbi e adulti all apparenza ordinari. Mentre scorrono i fotogrammi all improvviso, in concomitanza di un apertura sonora i due protagonisti si dissolvono bruciando, e l artista si ritrova solo, circondato da macerie e rottami brucianti. Il regista ci traghetta in un atmosfera desolata e una sensazione di pericolo pervade la scena, a voler sottolineare quanto l ordinario nasconda in realtà violenza e brutalità. Il messaggio è potente: "Difendimi, al di là dell amore".