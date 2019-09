Tornano Ficarra e Picone con "Il primo natale": le immagini

Milano, 28 set. (askanews) -

nude

ingest

Milano, 28 set. (askanews) - Si intitola "Il primo Natale", il nuovo film di Ficarra e Picone, che sarà in sala dal 12 dicembre per Medusa Film. Prodotto da Attilio De Razza scritto dagli stessi Salvo Ficarra e Valentino Picone con Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, "Il primo Natale", è il settimo film degli attori e registi palermitani che racconta la storia di Salvo e Valentino, un ladro e un prete, che si ritroveranno a fare un viaggio nel tempo, fino all'Anno Zero. Il trailer del film.