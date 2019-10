Conte: non mi accontento di iva, lavoro a piano articolato

Roma, 1 ott. (askanews) - "Abbiamo approvato questo primo documento di contabilità pubblica, voglio confermare l'annuncio che ho già fatto: abbiamo sterilizzato l'aumento dell'Iva. Non mi accontento di non far aumentare l'Iva. Lavoriamo ad un progetto molto articolato. Cominceremo già da quest'anno con la legge di bilancio e i collegati". Lo ha riferito il premier, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa sulla Nota di aggiornamento al Def. Il piano di "modernizzazione del paese" prevede "la digitalizzazione, la svolta verde con il Green New deal, la riduzione del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori,

l'abbassamento delle tasse e in prospettiva delle aliquote iva, siamo consapevoli di non poter fare tutto quest'anno ma abbbiamo già impostato molte di queste riforme".