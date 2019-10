Italia-Sudafrica di Rugby trasmessa nello Spazio per Parmitano

Milano, 3 ott. (askanews) - La sfida di rugby tra Italia e Sudafrica a Shizuoka, in Giappone,

terza giornata della Pool B della Rugby World Cup, per la prima volta sarà trasmessa nello Spazio e avrà un tifoso d'eccezione; il comandante della Stazione spaziale internazionale Luca Parmitano, astronauta italiano dell'Esa e colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica militare, in orbita per la missione "Beyond" dell'Esa, la sua seconda missione di lunga durata sull'Iss dopo "Volare" dell'Asi nel 2013.

"Voglio augurarvi in bocca al lupo per la prossima partita e per il campionato - ha detto in un videomessaggio dalla Iss il comandante Parmitano - il rugby è uno sport fantastico che

celebra l'amicizia e il lavoro di squadra. Così come voi dovete lavorare tutti insieme per poter raggiungere la vostra meta, anche noi sull'Iss dobbiamo collaborare con un team di astronauti e persone a terra da tutto il mondo per poter raggiungere la nostra meta che è l'esplorazione spaziale, la tecnologia e la scienza. Quindi, considerati tutti gli aspetti che uniscono i nostri due mondi, voglio augurarvi in bocca al lupo e a presto".

"Abbiamo la fortuna di avere un tifoso italiano lassù e speriamo di regalarti delle bellissime emozioni- ha commentato il capitano degli azzurri, Sergio Parisse - grazie tante del tuo sostegno".

Il match andrà in onda alle le 11.45 ora italiana di venerdì 4 ottobre 2019.