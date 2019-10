Salvini in piazza contro Raggi: "Dimettiti". I 5s portano mojito

Roma, 4 ott. (askanews) - "Virginia Raggi deve dimettersi. È il peggior sindaco di Roma dal dopoguerra a oggi" ha detto il leader della Lega Matteo Salvini arrivando al sit-in organizzato dal Carroccio in Campidoglio per chiedere le dimissioni della prima cittadina della capitale.

"È una incoscente e incapace, mette addirittura a rischio la salute dei bambini che vanno a scuola. Basta, ha perso assessori, dirigenti: facciamo appello ai milioni di romani di qualsiasi idea politica. Avevo detto ai romani piuttosto che votare il Pd votate i 5 stelle ma dopo tre anni basta, è un danno evidente, quindi non restano che le sue dimissioni affinché i cittadini di Roma possano scegliersi un sindaco all'altezza".

Contemporaneamente è andata in scena una contro-manifestazione dei 5S a sostegno della sindaca: dall'ingresso del Palazzo Senatorio sono usciti un gruppo di consiglieri con i cartelli "Salvini questo è il Campidoglio non è il Papeete" e "roma non ti vuole" con tanto di cameriere con vassoio e bicchieri di mojito. Una provocazione che ha scatenato fischi e grida tra i sostenitori leghisti.