Angelina a Roma con Pfeiffer: Maleficent è una madre simile a me

Roma 7 ott. (askanews) - Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer incantano Roma e lanciano "Maleficent - Signora del Male", il nuovo film Disney nelle sale italiane il 17 ottobre. Un doppio appuntamento per le due attrici, l'incontro con la stampa e poi quello con i ragazzi, per rispondere alle domande sulle avventure dell'affascinante Malefica, di Aurora, interpretata da Elle Fanning, e della perfida regina Ingrid. Una favola che tocca molti temi, come ha spiegato Pfeiffer:

"Nel film si parla di famiglia, cosa vuol dire essere una famiglia, di potere e diversità, tolleranza, del pianeta, di come bisogna preservarlo perché le nostre risorse non dureranno all'infinito, cosa è veramente il potere, la forza..".

Protagoniste tre donne forti, appunto: Malefica, Aurora e Ingrid. "Siamo tutte molto potenti, forti, anche se in maniera diversa. Abbiamo sempre detto che Aurora è la più saggia, la più resiliente e la più forte di noi tre. La forza di Aurora è la sua dolcezza, è tempo che le donne dolci mostrino che quella è la loro forza, che non si comportino come una tipologia diversa di donne forti".

Uno dei temi forti del film è la maternità, tema particolarmente caro alle due attrici, entrambe madri di figli biologici e adottati. "Malefica è arrivata alla maternità in modo molto inusuale, probabilmente ha creduto che non lo sarebbe mai diventata, come me, in qualche modo: quando ero giovane pensavo che non sarei stata abbastanza brava per essere la madre di qualcuno. Si fa molte domande, la maternità è la cosa in cui si mostra meno sicura di sé. Ho trovato interessante questo dissidio e probabilmente essere madre le salva la vita, le dà equilibrio. E' un po' squilibrata Maleficent..".

L'accettazione del diverso è il tema portante di tutto il film, e a questo proposito Jolie ha detto: "Io penso a chiunque si sia sentito diverso, chiunque non sia stato accettato, per qualsiasi ragione, tutti abbiamo vissuto questa cosa in qualche modo. A Maleficent viene detto che non è abbastanza brava perché è diversa. La cosa che mi fa arrabbiare è la gente che non capisce la bellezza della diversità, di quanto possiamo imparare dall'altro, proprio perché siamo diversi. Assistiamo a questa crescita dell'odio, delle divisioni, e su questo alcuni basano il loro successo politico. Non potranno mai vincere, perché il mondo è un mondo bellissimo perché pieno di diversità, culture, persone. Siamo più forti se andiamo d'accordo e ci rispettiamo".

A pochi giorni dalla marcia per la salvaguardia del pianeta di tanti ragazzi, in tutto il mondo, la Jolie ha detto la sua su un altro argomento chiave di "Maleficent". "Tanta gente si disinteressa dei problemi dell'ambiente, non si cura dell'inquinamente delle terre e di quanto questo potrà far male alle future generazioni, semplicemente guardano al business. Non è solo ignoranza, ma si tratta di egoismo e crudeltà".